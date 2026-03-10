CAPALBIO – Due nuovi interventi a Capalbio capoluogo per il decoro urbano e i servizi. Le operazioni hanno riguardato la sistemazione, la pulizia del verde, con la rimozione di rovi ed erbacce, e la potatura degli ulivi nei terreni lungo la strada provinciale Capalbio-Pescia Fiorentina, in località Poggio del Leccio. La manutenzione è un intervento propedeutico alla realizzazione di un’area di sosta per il capoluogo e per l’Anfiteatro del Leccio.

“Realizzeremo una struttura a disposizione di tutti i capalbiesi e i turisti – ha commentato il vicesindaco, Giuseppe Ranieri -. L’area di sosta sarà sì a disposizione del nuovo anfiteatro, ma sempre fruibile gratuitamente dalla comunità per tutto l’anno. Una soluzione molto importante, dunque, che aumenterà il numero dei posti auto disponibili nel capoluogo”.

L’altra operazione ha riguardato la sistemazione e la messa in sicurezza del muro a sasso in via Fucini. “La nostra amministrazione – conclude Ranieri – prosegue negli interventi di recupero, valorizzazione del decoro e messa in sicurezza del territorio. Continueremo in questa direzione, svolgendo prossimamente nuovi interventi di manutenzione e recupero di beni e spazi pubblici”

