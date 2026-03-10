GROSSETO – Una giornata dedicata alla commemorazione, alla memoria, ma anche ai temi che, da sempre, sono stati al centro dell’impegno sindacale e sociale di Carlo Di Paola. È in programma giovedì 12 marzo, a un anno dalla scomparsa del sindacalista Cisl, l’evento che la federazione Pensionati di Cisl Grosseto insieme a Fisascat Cisl Toscana ha organizzato in ricordo di un grande amico.

“Da tempo – spiega Massimo Sbrilli, segretario generale della federazione Pensionati di Cisl Grosseto – avevamo in programma di organizzare un convegno sulle varie difficoltà che ognuno incontra, quando deve assistere un proprio familiare: abbiamo deciso di realizzarlo il 12 marzo, perché è l’anniversario della scomparsa di Carlo Di Paola, che tanto si è impegnato, sempre, per aiutare gli altri. Ricordarlo è doveroso e lo facciamo volentieri e con emozione, perché la sua perdita è stata davvero molto sentita e speriamo che i suoi valori umani e professionali siano ricordati nel tempo”.

Carlo Di Paola, infatti, è stato molto attivo nell’organizzazione sindacale, prima nella Fisascat poi nella federazione Pensionati, ed è stato un punto di riferimento per molti colleghi ed iscritti. Proprio con il desiderio di celebrarlo, l’organizzazione sindacale ha organizzato una giornata dal titolo “Carlo di Paola: una testimonianza che continua. Il ruolo del sindacato di fronte alle sfide della cura familiare”, in programma nella sala della parrocchia Santa Teresa di Calcutta a Grosseto, che si articolerà in tre momenti.

Si parte alle 9 con la Santa messa; dalle 10 alle 11, spazio al ricordo di Di Paola, con gli interventi di Massimo Sbrilli, segretario generale Fnp Grosseto, Salvatore Carofratello, Fisascat Cisl nazionale, Katiuscia Biliotti, della segreteria di Cisl Toscana, Viviano Bigazzi, segretario generale Fnp Cisl Toscana e la consegna della targa che sarà affissa nella sede Cisl di via Senegal a Grosseto; alle 11, spazio all’approfondimento sui temi “Legge 104, patto per badanti, caregiver”. Sono previsti i contributi di Alessandro Gualtieri, segretario generale Fisascat Cisl Toscana, Gianni Niccolini, direttore Inps Grosseto, Giovanna Morabito, responsabile Cml Inps Grosseto, Francesco Ricci, Fnp Cisl Toscana, Maria Rosario Esposito, segretaria dell’unione sindacale territoriale Cisl Arezzo e le conclusioni di Simone Gobbi, segretario generale Cisl Grosseto.

“Ricordare Carlo Di Paola significa proseguire il suo impegno per una società più giusta e solidale – dichiara Alessandro Gualtieri, segretario generale Fisascat Cisl Toscana -. Con questo incontro vogliamo riportare al centro il tema della cura familiare e delle difficoltà che vivono molte famiglie. Il disegno di legge sui caregiver, la legge 104, il patto regionale per le badanti sono dei miglioramenti, certo, ma servono interventi più forti e servizi territoriali adeguati. Come Fisascat Cisl Toscana continueremo a lavorare, anche attraverso la contrattazione e la bilateralità, per sostenere chi si prende cura degli altri”.