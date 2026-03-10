CAPALBIO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 1 Aurelia al chilometro 131, nel territorio comunale di Capalbio. L’allarme è stato lanciato alle ore 16:56, quando si è verificato uno scontro tra un’automobile e un camion.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica di Orbetello e l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Capalbio.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità lungo l’importante arteria che collega il sud della provincia di Grosseto con il Lazio.

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito nell’impatto ed è stato soccorso dal personale sanitario. Successivamente è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti e cure.