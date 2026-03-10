GROSSETO – Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze la Lilt di Grosseto si è dotata di un ecografo multidisciplinare “4K” di ultima generazione, top di gamma, con intelligenza artificiale e pre-set specialistici dedicati alle diverse discipline.

«Alla presentazione del nuovo elettromedicale – spiegano dalla Lilt – sono intervenuti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Carlo Vellutini, consigliere di amministrazione, e Francesca Peri, membro del Comitato di indirizzo, ai quali va il sentito ringraziamento per il prezioso contributo e la vicinanza dimostrati alla nostra associazione. Presente l’assessore al sociale del Comune di Grosseto, Carla Minacci, che da sempre a sostiene la Lilt Grosseto e le iniziative a favore della salute dei cittadini».

«La prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute sottolinea il direttore Lilt Grosseto Barbara Bricca e questo strumento di ultima generazione permetterà di effettuare ecografie ed esami diagnostici ancora più precisi ed efficaci, contribuendo a individuare eventuali patologie in modo sempre più tempestivo».

«Il colladuo e la preparazione dei preset a cura dell’ingenere Cristiano Brocchi con la collaborazione del dottor Ugo Marrucci specialista in ostetricia e ginecologia. Il presidente Renzo Giannoni ha sottolineato l’importante sostegno della Fondazione C.R.F. Che ormai da anni ci dedica attenzione e risorse, dimostrando grande sensibilità verso il volontariato e gli enti del terzo settore e spiegatoimportanza di questa nuova dotazione grazie alla quale la Lilt Grosseto rafforza ulteriormente il proprio ruolo a fianco della sanità pubblica nell’impegno nella prevenzione e si conferma sempre di più un punto di riferimento per la cittadinanza».