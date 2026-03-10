MANCIANO – Perde il controllo dell’auto e va a sbattere su più veicoli parcheggiati lungo la strada di una delle vie principali del paese.

Questo è quello che è successo a un ragazzo sabato 7 marzo, poco dopo le 20 in via Marsala.

Nella strada che porta al centro del paese, il giovane ha perso il controllo della sua auto a causa di un malore ed è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata che, a sua volta, a causa della forte botta, è balzata colpendo il mezzo parcheggiato davanti. Dopo di che l’auto ha proseguito per via del Ponticino, tamponando un ulteriore veicolo in sosta. Anche questa volta ha continuato, ma dopo pochi metri si è fermata a lato della strada (non sappiamo se anche altri mezzi sono stati coinvolti).

Pur essendo accaduto in un orario di possibile transito pedonale, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Sembra che il ragazzo abbia avuto un malore e sia svenuto mentre era alla guida. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Manciano che lo ha soccorso e le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.