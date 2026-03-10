GROSSETO – Luigi Ferraro torna in Pallavolo Grosseto. Il suo rientro segna l’inizio di una nuova fase fatta di ambizione, programmazione e crescita.

«Sono contento di rientrare nella mia Grosseto, in un contesto che conosco bene, dove c’è sempre stata voglia di fare, ambizione e grande organizzazione e che oggi dispone di uno staff tecnico qualificato, giovane e di grande prospettiva – Afferma Ferraro -. L’obiettivo è chiaro: continuare a far crescere il progetto tecnico e portare le nostre atlete a esprimere un livello di gioco sempre più alto. Con lavoro, serietà e qualità quotidiana al palazzetto i risultati arriveranno. È importante che si percepisca la serietà e la qualità del lavoro che facciamo, sia per essere sempre più attrattivi verso i giovani talenti, sia per incrementare ulteriormente il reclutamento. La visione è condivisa: far tornare e consolidare la Pallavolo Grosseto nel panorama nazionale del volley femminile».

Il Ds Vito Di Giovanna commenta «Insieme si riparte, con entusiasmo, competenza e tanta voglia di crescere. Tutta la società dà il suo più caloroso bentornato a casa a Luigi, con la convinzione che insieme potremo continuare a costruire un percorso di crescita solido e ambizioso».

Pallavolo Grosseto vi aspetta per una nuova stagione ricca di novità, entusiasmo e grandi sfide.