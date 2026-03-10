GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 10 marzo 2026
Ariete – Spirito competitivo, ma oggi meglio collaborare.
Toro – Hai bisogno di sicurezza. Resta su ciò che conosci bene.
Gemelli – Comunicazione brillante, ma attenzione ai dettagli.
Cancro – Sensibile ma deciso. Oggi puoi chiarire una questione emotiva.
Leone – Energia buona, ma più controllata.
Vergine – Precisione utile per chiudere un compito importante.
Bilancia – Giornata armoniosa, soprattutto nei rapporti.
Scorpione – Intuizione alta, ma serve anche pragmatismo.
Sagittario, segno del giorno – Hai voglia di muoverti, di espanderti, di guardare oltre. Oggi senti un richiamo verso qualcosa di nuovo. Segui l’entusiasmo, ma con consapevolezza.
Consiglio escursione: percorri un tratto del Parco della Maremma tra Alberese e Collelungo, dove sentieri ampi e orizzonti aperti parlano la tua lingua.
Capricorno – Concretezza e strategia ti guidano.
Acquario – Creatività in crescita.
Pesci – Empatia profonda ma ben gestita.