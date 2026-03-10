ORBETELLO – Il movimento civico e politico “Insieme per Orbetello – Orbetello al Centro” è al lavoro sulla lista dei candidati per le prossime elezioni comunali. L’obiettivo del gruppo è proporre ai cittadini di Orbetello una squadra pronta a intervenire sulle principali sfide del territorio, con un programma che spazia dalla valorizzazione dei centri storici al potenziamento dei servizi sanitari locali.

Un nuovo slancio per la politica locale

Il coordinatore di zona, Mauro Pettini, invita chiunque voglia aderire a contattarlo direttamente. «Stiamo organizzando una nuova struttura organizzativa – spiegano dal movimento – accompagnata da una prima bozza programmatica dedicata allo sviluppo del territorio e dalla definizione di una lista di candidati da proporre ai cittadini».

Le priorità del movimento

Tra gli obiettivi principali: Valorizzazione dell’intero territorio comunale, da Ansedonia a Orbetello, prolungamento della stagione turistica, recupero e valorizzazione dei centri storici, con attenzione particolare al centro di Orbetello, miglioramento dell’arredo urbano.

Il movimento pone anche particolare attenzione alla sanità locale, chiedendo il potenziamento dei servizi e degli ambulatori dell’Ospedale Civile di Orbetello, che sta attraversando una fase di difficoltà.