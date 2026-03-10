Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il fine settimana dedicato alle finali di Coppa Italia, la Blue Factor di serie A2 allenata da Federico Paghi anticipa questo mercoledì alle 19.30 al Casa Mora, con arbitro Matteo Galoppi di Follonica, contro il Sarzana del tecnico Giovanni Berretta. Una sfida importante, la quattordicesima del campionato, con i maremmani alla ricerca di punti per blindare la salvezza dopo il successo di Eboli.

“Il nostro campionato rispecchia i valori espressi in pista – ha detto alla vigilia l’allenatore dell’HcC Federico Paghi – anche se abbiamo pagato qualche problema con i giocatori che di volta in volta sono andati a rinforzare l’A1. Fin qui siamo comunque soddisfatti della crescita dei giovani che era il nostro obbiettivo principale di questa stagione. Contro il Sarzana mi aspetto una gara combattuta come quella dell’andata e dovremo stare attenti e concentrati fino alla fine”.

All’andata la Blue Factor espugnò il pala Tori per 6-4, con tanti capovolgimenti di fronte e equilibrata. Nel Castiglione ancora assente Lorenzo Nobili dopo il problema al ginocchio.

Serie A2 – girone B – 14a giornata 14/15 marzo

Blue Factor Castiglione-Sarzana 11/3

Rh Scandiano-Iren Follonica

Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Spv Viareggio-Nova Medicea Viareggio

Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore

La classifica

Forte dei Marmi (12) 31 punti; Rot.ca Camaiore (13) 30; Roller Matera (12) 25; Rh Scandiano (12) 23; Pumas Viareggio (12) 22; Spv Viareggio (11) 15; Sarzana (13) 14; Castiglione (12) 12; Cresh Eboli (13) 7; Follonica (13) (-1p) 2

Serie A2 – girone B – 15a giornata 21/22 marzo

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione

Nova Medicea Viareggio-Rh Scandiano

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli

Sarzana-Forte dei Marmi