FOLLONICA. Controlli straordinari dei Carabinieri in città in occasione della cosiddetta “notte dei cento giorni”, il tradizionale appuntamento che precede gli esami di maturità e che, anche quest’anno, ha richiamato numerosi giovani, dando luogo a una nottata particolarmente movimentata.

Nel dispositivo di sicurezza sono stati impiegati oltre 10 militari, con posti di controllo rinforzati nei principali incroci caratterizzati da intenso traffico veicolare. Sotto osservazione anche i locali di intrattenimento e i ristoranti, monitorati per prevenire fin dall’inizio eventuali situazioni di rischio per la clientela e per la sicurezza pubblica.

L’episodio più rilevante della serata ha riguardato un cittadino straniero, arrestato al termine di un intervento definito complesso dall’Arma. All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi nella giornata di ieri, l’uomo è stato condannato a due anni di reclusione e si trova tuttora in custodia cautelare.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il soggetto, in evidente stato di alterazione, è stato notato da alcuni passanti mentre danneggiava alcune auto in sosta. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno tentato di calmarlo, ma l’uomo, dopo averli minacciati con un mattone, si è dato alla fuga.

È stato successivamente raggiunto e bloccato all’interno di un parco pubblico, dove avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri. I successivi accertamenti hanno consentito di attribuire proprio a lui i danneggiamenti segnalati poco prima. Tale circostanza è stata valutata dal giudice, che ha considerato l’episodio nella sua interezza, comminando la pena di due anni di reclusione.

Nel corso del servizio è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Grosseto per un giovane straniero, trovato nei pressi di una discoteca in possesso di circa 10 grammi di hashish. Per lui sono state avviate le procedure previste in materia di stupefacenti per uso personale.

Durante la notte i Carabinieri hanno inoltre contestato 5 violazioni amministrative al Codice della strada ad altrettanti automobilisti, nell’ambito dei controlli alla circolazione.

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono state controllate oltre 50 persone, con l’obiettivo dichiarato di innalzare il livello di vigilanza e di prevenzione sul territorio cittadino in una serata considerata particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine pubblico.