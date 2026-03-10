MONTEROTONDO MARITTIMO – Più attenzione all’ambiente grazie al protocollo d’intesa che ll Comune di Monterotondo Marittimo ha sottoscritto con l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, realtà impegnata nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di iniziative di tutela ambientale.

L’accordo, firmato dall’assessora comunale all’ambiente Monica Cavicchioli e dal referente provinciale di Plastic Free Gianluca Ranaldi, prevede l’organizzazione di giornate di raccolta dei rifiuti sul territorio, l’avvio di attività condivise di educazione ambientale nelle scuole e di campagne informative rivolte ai cittadini. L’intesa consentirà inoltre di semplificare il coordinamento tra il Comune e l’associazione nell’organizzazione delle attività di volontariato ambientale.

“La collaborazione con Plastic Free Plastic Free– dichiara l’assessora all’ambiente Monica Cavicchioli –ci permette di coinvolgere ancora di più la comunità, le scuole e i volontari in azioni concrete per mantenere pulito il nostro territorio e diffondere una maggiore consapevolezza sui temi dell’inquinamento da plastica”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giacomo Termine: “La tutela dell’ambiente è una priorità per la nostra amministrazione. Fare rete con associazioni attive e competenti come Plastic Free significa rafforzare il lavoro che stiamo portando avanti per rendere Monterotondo Marittimo sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità del nostro territorio”.

La collaborazione tra il Comune e Plastic Free potrà inoltre contribuire al percorso verso il riconoscimento di “Comune Plastic Free”, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per le politiche e le iniziative volte alla riduzione dell’inquinamento da plastica.