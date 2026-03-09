MAGLIANO – Parla più che mai amiatino la Stramagliano, l’attesa competizione podistica che ha ufficialmente aperto il sipario sul circuito Uisp Corri nella Maremma 2026. L’evento targato Team Marathon Bike, realizzato con la collaborazione del Comune di Magliano in Toscana, sostenuto dalla ditta Elettromare di Fusini e l’azienda Poggio Bestiale di Bigoni, è stato preceduto dalla tradizionale camminata e ha trasformato il borgo nel cuore pulsante dell’atletica provinciale: i due vincitori arrivano entrambi dal Monte Amiata (foto di Paolo Orlando).

La gara maschile ha visto un livello tecnico molto alto, con i primi cinque assoluti che hanno dettato un ritmo serrato fin dalle prime battute: a trionfare è stato Beniamin Benedict (Uisp Abbadia San Salvatore), seguito sul podio da Luca Benassi (Reale Stato dei Presidi) e Cristian Fois (Atletica Costa d’Argento). Hanno completato la top maschile Gabriele Lubrano (Atletica Costa d’Argento) e Gianluca Colicci (Team Marathon Bike).

Stramagliano 2026

“Sono contento, oggi una bella gara e una bella giornata – afferma il vincitore – Ho disputato questa corsa quasi come un allenamento perché ho altre gare in arrivo. Sono andato veramente molto bene su questo percorso sali e scendi che è comunque abbastanza impegnativo”. Guardando al futuro, Benedict non si nasconde: «L’anno scorso sono arrivato terzo Top Runner e non avevo fatto tutte le gare, stavolta punto al successo». Per Cristian Fois, terzo assoluto, gli anni sembrano non passare mai: “Iniziamo il Corri nella Maremma con un bel risultato, era tanto che mancavo dal podio. È bello vedere vincitori nuovi e nuove facce, vuol dire che c’è un bel ricambio anche se a Magliano mancavano un po’ di giovani forti”.

In campo femminile, la scena è stata dominata da Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento), che ha preceduto all’arrivo Luljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore) e Francesca Paradisi (Atletica Rivellino). Marcella Municchi ha descritto così la sua prima esperienza a Magliano: “Era la prima volta che partecipavo a questa corsa – afferma la podista amiatina – un bel percorso duro dopo una lunga serie di cross brevi. Sono stati 10 chilometri e 4 duri ma molto belli, sono contenta di averla fatta perché mi mancava”. Amiatina pure Luljeta Zefi, seconda assoluta: “È stata una bellissima gara, la mia prima volta a Magliano e sono soddisfatta. Arrivare davanti a Marcella la vedo dura perché lei è la numero uno”.

La giornata ha visto anche le vittorie di categoria per Federico Castagnola (A), Andrea Zombardo (B), Alessandro Bossini (C), Gabriele Lubrano (D), Riccardo Casini (E), Claudio Nottolini (F), Giuseppe Agnelli (G), Renato Goretti (H), Irene Tei (I), Rossella Avitabile (L) e Angela Mazzoli (M).

Alle premiazioni della corsa l’amministrazione comunale è stata presente con il sindaco Gabriele Fusini, la vicesindaca Tamara Fattorini e la consigliera con delega allo sport Pamela Rustici. La vicesindaca Tamara Fattorini ha sottolineato il valore sociale dell’evento: «Siamo entusiasti di ospitare la Stramagliano, quest’anno l’edizione si è arricchita molto. Collaboriamo con la Uisp da diversi anni, non solo per questi eventi che promuovono il territorio, ma anche per lo sport con i ragazzi e le colonie estive». Presente anche Massimo Pifferi, vicepresidente Uisp, che quest’anno propone un circuito Corri nella Maremma con ben 20 tappe: “Questa manifestazione è un fiore all’occhiello della Uisp, correremo fino al 27 dicembre con la novità di Castiglione della Pescaia. Con questo circuito portiamo avanti i nostri valori: salute, aggregazione, cultura dell’ambiente e solidarietà, aiutando persone che si trovano in difficoltà”.