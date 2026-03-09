GROSSETO – Grande soddisfazione per la scuola secondaria Galileo Galilei, che ha partecipato con tre squadre alla fase regionale della RoboCup Junior Academy 2026, ospitata presso la sede dell’Istituto Comprensivo Grosseto 3. Alla manifestazione hanno preso parte oltre quaranta squadre provenienti da tutta la Toscana, confermando l’importanza dell’evento nel panorama delle competizioni di robotica educativa.

“Le tre squadre della Galilei hanno affrontato con impegno e determinazione le prove di gara, distinguendosi per competenza tecnica, spirito di collaborazione e capacità di problem solving – commentano dalla scuola -. In particolare, la squadra RoboGal 1 ha conquistato uno splendido terzo posto, risultato che le consente di accedere alla fase nazionale della competizione. Il primo e secondo posto del podio sono andati all’Istituto comprensivo Marconi e all’Istituto comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno (Arezzo)”.

Durante la competizione gli studenti si sono confrontati con tre diversi percorsi di gara, ciascuno progettato per simulare operazioni di soccorso in ambienti ostili. Le sfide hanno richiesto competenze di programmazione, progettazione robotica e una grande capacità di adattamento a situazioni impreviste. In questo contesto, tra gli alunni dei tre team si è sviluppato un forte spirito di squadra: collaborazione, confronto e sostegno reciproco sono stati elementi fondamentali per affrontare e superare le difficoltà delle prove.

Grazie al risultato ottenuto, la squadra RoboGal 1 parteciperà alla fase nazionale della RoboCup Junior Academy, che si terrà dal 15 al 18 aprile a Catania, dove il team rappresenterà con orgoglio la scuola e il territorio.

“L’intera comunità scolastica continuerà a sostenere la squadra nel suo percorso verso la fase nazionale – proseguono dall’istituto -. Un ringraziamento particolare va al supporto determinante di Cna Grosseto e del Comune di Grosseto, grazie ai quali sarà possibile affrontare la trasferta a Catania e partecipare alla prossima, prestigiosa prova della competizione. La partecipazione alla RoboCup si inserisce nel progetto “Sfide Robotiche”, attivo nella scuola dal 2021 e dedicato allo sviluppo delle competenze Stem attraverso la robotica educativa. Nel corso di quest’anno scolastico il progetto ha trovato un importante sostegno anche da parte delle istituzioni e del mondo produttivo del territorio. In particolare, l’assessore all’istruzione Angela Amanti e la direttrice di Cna Annarita Bramerini hanno creduto nella valenza formativa e orientativa dell’iniziativa, supportando le attività della scuola e la partecipazione degli studenti alle competizioni. Esperienze come la RoboCup rappresentano per gli studenti un’importante occasione di crescita: uniscono infatti competenze scientifiche e tecnologiche allo sviluppo di valori fondamentali come collaborazione, impegno e creatività”.

Ora lo sguardo è rivolto alla sfida nazionale, con l’augurio che il percorso intrapreso possa regalare nuove soddisfazioni.