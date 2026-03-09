Foto di repertorio

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto fa un altro passo avanti verso la vittoria del campionato di divisione regionale 1 vincendo 84-72 sul parquet del Centro Minibasket Carrara (foto d’archivio di Stefano Venezia). Partita non semplice, che si è risolta praticamente negli ultimi due quarti, dopo venti minuti di sofferenza in cui la capolista ha sofferto la voglia dei locali di mettere in tasca punti fondamentali per la salvezza diretta. Un’altra prova di grande carattere, insomma, per i biancorossi che si sono presentati al Palasport di Avenza con soli otto elementi (compreso il quindicenne Grascelli, non utilizzato) a causa delle assenze di Danilo Liberati, Dario Romboli e Gabriele Ciacci.

Al riposo sotto di 10 punti (45-35) dopo venti minuti non facili, Furi e compagni, come spesso accade, hanno cambiato marcia nella ripresa, prima agganciando e superando gli avversari nel terzo quarto (portandosi a +2 al 30′), poi hanno fatto esplodere tutta la loro classe, prendendo un margine che ha permesso loro di chiudere addirittura in scioltezza avanti di 12 punti. In classifica i grossetani hanno sempre meno avversari dai quali guardarsi: Pescia è rimasto solitario al secondo posto con 10 lunghezze di ritardo, mentre Libertas Lucca e Venturina sono andati a -12, a sei giornate dalla conclusione della regular season. Ancora una volta la Gea Grosseto ha saputo rialzarsi ed effettuare una rimonta, dopo aver stretto la difesa (con appena 27 punti subiti nel secondo tempo) che l’ha portata a una vittoria anche netta, come solo una grande formazione sa fare. E con quella di Carrara sono diventate dodici le affermazioni consecutive. La matematica è insomma dietro all’angolo, ma i grossetani continuano ad avere fame e lottano sempre con il coltello tra i denti.

Contro il Centro Minibasket Carrara sono stati addirittura sei i giocatori in doppia cifra, con Alessandro Banchi che guida il plotone a 18 punti. Da segnalare il comportamento di capitan Edoardo Furi, decisivo nel momento di chiudere la partita, nel terzo quarto, con nove punti, con un canestro da tre punti che ha letteralmente tagliato le gambe ai locali. Prosegue anche il bel momento di forma di Tommaso Ense e Mirko Mari, sempre pronti a bruciare la retina.

“E’ stata una vittoria di squadra – sottolinea il pivot Danilo Ignarra, che oltre a 15 punti è arrivato in doppia cifra nei rimbalzi catturati – al termine di una partita nervosa difficile, che ci ha visto per venti minuti sotto nel punteggio, ma ci siamo compattati e insieme siamo riusciti a portare a casa un successo importante, contro un buon avversario. Volevamo fortemente questi due punti che ci permettono di vedere sempre più vicino il traguardo della vittoria della regular season”.

CMB Carrara-Gea Grosseto 72-84

CMB CARRARA: Akkad, Diagne 10, Tonelli 22, Sessa 3, Malcontenti 6, Mancini, Campi 17, Toppetti 2, De Angeli 2, Argiolas, Diamanti 10. All. Bertieri.

GEA GROSSETO: Banchi 18, Scurti 10, Ignarra 15, Furi 14, Malentacchi 1, Ense 13, Mari 11, Grascelli. All. Silvio Andreozzi

ARBITRI: Luciano di Camaiore e Noviello di Massarosa.

PARZIALI: 20-18, 45-35; 55-57.