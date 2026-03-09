GROSSETO – Dopo i vari stage e le partite amichevoli, mercoledì prossimo 11 marzo per le Rappresentative Provinciali della Delegazione Figc di Grosseto presieduta da Antonio Papa, è il momento di fare sul serio, dato che incontreranno in trasferta i pari età della provincia di Arezzo, nella manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini, denominata “XXXV’ Trofeo Toscana” e XI’ Torneo Regionale “Marco Orlandi” riservata alle categorie Giovanissimi Under 14 – anno 2012 ed Allievi Under 16 – anno 2010, delle Rappresentative Provinciali.

I due selezionatori Pietro Magro, che seguirà la Rappresentativa “Giovanissimi 2012” e la “news entry” Franco Fommei, quella degli “Allievi 2010”, insieme alla commissione tecnica, da settimane hanno visionato molti ragazzini sui campi della nostra Provincia e hanno tirato le somme per allestire al meglio le “rose” delle due Rappresentative.

Questi i convocati dalla Commissione Tecnica della Rappresentativa “Allievi 2010” che si dovranno trovare alle 13,30 sull’impianto sportivo “E. Faralli” in via Val di Chia 75 a Castiglion Fiorentino con la partita che inizierà alle 15: Francesco Balcanuta, Mirco Schiano e Valerio Vita (Atletico Maremma), Rick Ally Baon (Batignano), Elia Bracalari (Invictasauro), Alessandro Caldori, Matteo Masillo e Francesco Sabatini (Orbetello, Leonardo Capitani, Samuele Sargentoni, Mattia Tenucci e Lorenzo Toduta (Grosseto), Filippo Coltelli, Diego Marinari e Thomas Ranieri (Follonica Gavorrano), Gabriele Foglia, Christian Tana e Valentino Venturi (Pro Soccer), Cristian Palumbo (Atletico Grosseto), Giulio Pantani (Nuova Grosseto Barbanella).

Questi invece i convocati dalla Commissione Tecnica per quanto riguarda i Giovanissimi 2012, che si dovranno trovare sullo stesso impianto sportivo alle 15,20 con la partita che inizierà subito dopo il termine della gara degli Allievi alle 17: Andrea Bardini e Cosimo Grandinetti (Roselle), Pietro Candido, Marco D’Ovidio e Mattia Savelli (Grosseto), Matteo Costa (Giovanile Amiata), Kevin Xhani (La Boracifera), Matteo Malventi, Francesco Pagliarini e Samuele Santini (Follonica Gavorrano), Cesare Martini, Arsenil Plutnik e Francesco Vegni (Pro Soccer), Mattia Rispoli e Federico Romano (Atletico Maremma), Riccardo Ruiz (Manciano), Paolo Sabatini (Orbetello), Chouaib Salem (Virtus Maremma), Simone Serpillo Nuova Grosseto Barbanella), Tommaso Toniazzi (Invictasauro).

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Antonio Papa, che è il responsabile, i dirigenti Antonio Iannace e Claudio Pepi e naturalmente anche dai selezionatori tecnici Pietro Magro per i Giovanissimi 2012 e Franco Fommei per gli Allievi 2010.

Le Rappresentative della Delegazione Provinciale Figc di Grosseto sono state inserite in un girone non facile sulla carta insieme a Siena, Arezzo, Prato e Firenze, con quest’ultime due in modo particolare che hanno giocatori che militano in società che partecipano tutte ai campionati regionali ed Elite.