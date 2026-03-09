MONTEROTONDO MARITTIMO – Questa mattina, poco dopo le ore 11, una bambina è nata mentre l’equipaggio del 118 stava trasportando la madre all’ospedale di Grosseto.

La chiamata al Numero unico d’emergenza 112 è arrivata dalla madre a cui si erano rotte le acque. Diara, questo il nome della piccola, è venuta alla luce in ambulanza grazie all’assistenza del personale infermieristico e di soccorso presente sull’India dell’Anpas di Massa Marittima.

L’équipe si è recata all’abitazione della famiglia poco prima delle 11 ed è ripartita alla volta dell’ospedale Misericordia. Dopo pochi minuti è stato constatato il parto imminente e a quel punto il mezzo di soccorso si è fermato per garantire la migliore assistenza.

La piccola, del peso di 3,46 kg, si è subito attaccata al seno della madre, Maty. Entrambe sono risultate in buone condizioni, il mezzo è quindi ripartito per affidarle alle cure del personale della Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Grosseto, dove resteranno il tempo necessario prima della dimissione. In mattinata sono state raggiunte dal babbo, Mendy. Per la famiglia si tratta del terzo figlio.

«L’episodio – affermano dall’Asl – conferma l’efficacia della rete dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana sud est, la capacità di intervento dell’equipaggio del 118 composta da infermiera, volontario, autista e la collaborazione con il reparto di Ginecologia Ostetricia dell’ospedale Misericordia di Grosseto».

In foto: Il padre Mendy, la mamma Maty con la piccola Diara