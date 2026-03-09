GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 9 marzo 2026

Ariete – Settimana che parte con energia concreta. Puoi fare molto, ma evita di voler fare tutto.

Toro – Sei concentrato e affidabile. Ottimo giorno per sistemare questioni pratiche.

Gemelli – Hai bisogno di organizzare meglio le priorità. La chiarezza ti aiuta.

Cancro – Oggi senti il bisogno di proteggere un progetto a cui tieni.

Leone – Meno scena e più sostanza: questa è la chiave del giorno.

Vergine – Giornata produttiva, soprattutto sul piano organizzativo.

Bilancia – Mediazione efficace in un piccolo contrasto.

Scorpione – Concentrato e determinato, ma senza rigidità.

Sagittario – Energia buona, ma meglio non strafare.

Capricorno, segno del giorno – Sei lucido, concreto e metodico. Oggi hai il controllo delle situazioni e sai prendere decisioni ponderate. La tua costanza viene notata.

Consiglio escursione: sali al Castello di Potentino, tra colline e vigne maremmane, luogo sobrio e solido come il tuo spirito di oggi.

Acquario – Idee brillanti, ma serve disciplina.

Pesci – Ti senti sostenuto da chi ti sta vicino.