GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 9 marzo 2026
Ariete – Settimana che parte con energia concreta. Puoi fare molto, ma evita di voler fare tutto.
Toro – Sei concentrato e affidabile. Ottimo giorno per sistemare questioni pratiche.
Gemelli – Hai bisogno di organizzare meglio le priorità. La chiarezza ti aiuta.
Cancro – Oggi senti il bisogno di proteggere un progetto a cui tieni.
Leone – Meno scena e più sostanza: questa è la chiave del giorno.
Vergine – Giornata produttiva, soprattutto sul piano organizzativo.
Bilancia – Mediazione efficace in un piccolo contrasto.
Scorpione – Concentrato e determinato, ma senza rigidità.
Sagittario – Energia buona, ma meglio non strafare.
Capricorno, segno del giorno – Sei lucido, concreto e metodico. Oggi hai il controllo delle situazioni e sai prendere decisioni ponderate. La tua costanza viene notata.
Consiglio escursione: sali al Castello di Potentino, tra colline e vigne maremmane, luogo sobrio e solido come il tuo spirito di oggi.
Acquario – Idee brillanti, ma serve disciplina.
Pesci – Ti senti sostenuto da chi ti sta vicino.