BAGNO DI GAVORRANO – Momenti di alta tensione nella prima serata di oggi, 9 marzo, davanti a un locale pubblico di Bagno di Gavorrano, dove una lite tra due uomini è degenerata in un accoltellamento.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero iniziato a discutere per questioni legate al lavoro e a presunti soldi dovuti. La discussione, iniziata verbalmente, sarebbe rapidamente degenerata fino a quando uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro alla mano.

Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe anche danneggiato l’auto della vittima, parcheggiata poco distante, tagliando le gomme del veicolo. Nel frattempo alcune persone presenti hanno assistito alla scena e hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Follonica e un’ambulanza della Croce rossa di Gavorrano che hanno prestato le prime cure al ferito. L’uomo ha riportato una ferita alla mano ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Follonica e Scarlino che, dopo aver ricostruito l’accaduto e raccolto le testimonianze, hanno arrestato l’aggressore.

I militari stanno ora svolgendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e i motivi alla base della lite.