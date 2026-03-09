GROSSETO – I consiglieri provinciali Amedeo Gabbrielli, Angelo Pettrone e Alfiero Pieraccini ringraziano il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, per la risposta all’interrogazione a risposta scritta sulla riattivazione dell’Its Turismo Sportivo con sede a Grosseto.

“Apprezziamo l’attenzione e la disponibilità dimostrata dalla Provincia su un tema strategico per il nostro territorio – affermano i consiglieri -. Sport e turismo rappresentano due settori fondamentali per lo sviluppo economico e occupazionale della Maremma e offrire ai giovani percorsi formativi qualificati è una priorità”.

Dalla risposta emerge come esistano le condizioni per lavorare alla riattivazione del percorso Its dedicato al turismo sportivo, anche grazie al bacino di studenti provenienti dal liceo sportivo e dagli indirizzi turistici degli istituti superiori del territorio.

I consiglieri sottolineano inoltre “l’importanza della sperimentazione già svolta lo scorso anno a Grosseto, che ha visto un buon coinvolgimento degli studenti e la collaborazione del sistema scolastico locale”. Particolare apprezzamento viene espresso anche per il “lavoro di coordinamento svolto dalle dirigenti scolastiche Gloria Lamioni e Francesca Dini, il cui impegno è stato determinante per la riuscita del modulo sportivo dell’Its realizzato a Grosseto. Un lavoro importante che ha dimostrato concretamente la possibilità di rendere stabile questo percorso formativo sul territorio”.

“È positivo che siano stati avviati confronti con la Regione Toscana per verificare la sostenibilità del progetto e il collegamento con le imprese turistiche e sportive del territorio. L’obiettivo deve essere quello di riattivare stabilmente questo percorso formativo già dal prossimo anno. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso – concludono Gabbrielli, Pettrone e Pieraccini – perché investire nella formazione legata al turismo sportivo significa creare opportunità concrete per i giovani e rafforzare uno dei settori più importanti per l’economia della Maremma”.