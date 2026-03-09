GROSETO – Divertimento ed agonismo al concentramento all’impianto di casa “Viviana e Francesca” per gli Under 12 del Grosseto Rugby Club. Due successi e due ko per i maremmani, che hanno vinto contro Elba e Tirreno 2; contro il Bellaria è arrivata una sconfitta per una sola meta mentre col Tirreno 1 il gap in negativo è stato più ampio. Spazio anche alla categoria Under 6, con i grifoncini spigliati e sicuri al loro debutto: per loro en plein di vittorie nelle partitelle contro Piombino, Cecina e Livorno 31.

Concentramento anche per la rosa femminile senior a Prato, in casa del Gispi. Le Raccattate, in sodalizio col Rufus, hanno perso tutte e tre le partite con Lucca, Colle e le padrone di casa che hanno vinto rispettivamente per 26-5, 17-14 e 15-10. In campo Castellana, Del Bufalo, Ongaro, Bicecci, Ciccioni, Comandi, Paladini, Faraci, Ristori, Feri, Antonucci e Angelini; infortunata ma presente Zauli; con loro gli allenatori Mariotti, Castagnini e Anello e l’accompagnatore Bettini.

“Concentramento perso – ha commentato Valeria Comandi – ma tanta grinta e voglia di giocare, con mete di Castellana e Antonucci, che però non sono bastate. E’ necessario lavorare ancora tanto, ci sono stati tanti infortuni. Per questo, l’ultima partita contro il Gispi è stata faticosa”.