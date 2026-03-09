GROSSETO – Replica vincente della Lady Francesca ai campionati regionali di caraibico e di hip hop. La scuola dei maestri Alessandro Provenni e Francesca Balestri per il caraibico e Pierluigi Grandini per hip hop si e portata a casa diversi podi, dimostrando buona forma e continuità.

Pier Luigi Grandini è neo Campione Regionale Salsa Shine 19/34 AS

Leonardo Aluigi è Campione Regionale Salsa Shine, Bachata Shine, Merengue Shine e Salsa ShowCase 19/27, mentre in coppia con Laura Pallari hanno fatto sui il titolo di Campioni Regionali Combinata Caraibica 19/27 A1, Salsa ShowCase e Bachata Show Case

Un altro titolo regionale sempre per Pallari con Denise Baricci nella Salsa Shine Duo e Bachata Shine Duo Over 16 A; proprio Baricci si è anche laureata Campionessa Regionale Merengue Shine 19/34 As e Campionessa Regionale Salsa Shine, Bachata Shine, Salsa Show Case e Bachata Show Case 19/27 A.

Secondo piazzamento per Jennifer Raimondo nella Salsa Shine, Bachata ShowCase e Salsa ShowCase 19/27 A e settimo nella Bachata Shine 19/27 A

Arianna Sechi è neo Campionessa Regionale Merengue Shine, Salsa Shine, Bachata Show Case 14/15 B e Vice Campionessa Regionale Bachata Shine 14/15 B

Tutto bene anche per Elena Brogioni, Campionessa Regionale 14/15 B ShowCase Bacata e Vice Campionessa Regionale Bachata Merengue Shine 14/15 C

Stessi risultati per Chiara Santese, senza rivali nella Bachata ShowCase 16/18 C, seconda nella Bachata Shine e quarta Salsa Shine 16/18 C.

Un oro e un argento anche per Serena Manno nella Bachata Shine e Salsa Shine 19/27 C e nella Bachata ShowCase 19/27 C

Virginia Valocchia si è rivelata senza rivali nella Bachata ShowCase 19/27 C e terza nella Bachata Shine 19/27 C

Due podi anche per Arianna Rossi, che si è laureata Campionessa Regionale Salsa Shine 12/13 D e Vice Campionessa Regionale nella Bachata Shine e Merengue Shine 12/13 D.

Questi infine i risultati dei ragazzi dell’hip hop:

– Noemi Gangi campionessa regionale Hip Hop over 17 solo femminile AS

– ⁠Pier Luigi Grandini campione regionale Hip Hop over 17 solo maschile AS

– ⁠Linda Vasconi campionessa regionale Hip Hop solo misto 12/13 classe B

– ⁠Aurora Pinto campionessa regionale Hip Hop 7/11 classe D

– ⁠Viola Ferrari e Aurora Pinto campionesse regionali Hip Hop Duo 7/11 classe D

– ⁠Tyler Brusa 6º classificato Hip Hop 10/12 classe C

– ⁠Eva Gonnelli 5a classificata Hip Hop 12/13 classe C