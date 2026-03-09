GROSSETO – Presenti anche i biker maremmani dell’ASD Tondi Sport alla Coppa Città di Albenga, classica gara internazionale che ha fatto da tappa inaugurale dell’Italia Bike Cup. Circa 500 atleti provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento in uno dei percorsi più iconici, spettacolari e tecnici di tutto il panorama del cross country olimpico nazionale. Il percorso di gara, incastonato nella piccola frazione di Campochiesa, misurava circa 4 km e presentava un dislivello positivo di circa 180 mt per ogni giro da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza. Il tracciato, caratterizzato da passaggi naturali in un susseguirsi continuo di single track, salti, drop e rock garden, non lasciava spazio a distrazioni e ad attimo di respiro. In scena le categorie master, che hanno fatto da contorno alle prove dedicate alle donne e agli uomini élite.

A portare a casa uno splendido secondo posto nella categoria M4 è stato Marco De Stasio, che he preceduto il francese Alexandre Borot piazzandosi alle spalle di Omar Codenotti; con questo risultato De Stasio si conferma al primo posto dal ranking top class nazionale della disciplina e ai vertici della classifica generale dell’Italia Bike Cup che lo ha visto vincitore assoluto la scorsa stagione.

Bella prestazione anche quella di Denis Tognoni il quale, al termine di una gara solida e consistente, si è piazzato in settima posizione tra gli M5.

E’ già tempo di pensare al prossimo fine settimana per l’ASD Tondi Sport Acqua e Sapone, che vedrà i suoi alfieri ai nastri di partenza della Verona MTB International, appuntamento che assegnerà la maglia di campione italiano d’inverno.