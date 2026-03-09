GROSSETO – Pioggia di primati personali per i marciatori grossetani ai Campionati Italiani di Marcia. Nella massima rassegna tricolore indoor per gli Over 35, Chiara Aceto è medaglia d’oro

Prosegue la stagione invernale dell’Atletica Grosseto Banca Tema e lo fa sulle strade di Alessandria e nell’impianto indoor di Ancona, dove lo scorso weekend sono andate in scena le ultime rassegne tricolori della stagione.

In Piemonte, dove era in programma la prima edizione dei Campionati italiani di mezza maratona di marcia abbinati a quelli della 10km Juniores, pioggia di primati personali per il team biancorosso. Filippo Gorelli è quarto nella gara Under 20 con il crono finale di 44:01, disintegrato il primato personale sulla distanza (precedente 46:31), con il podio che è rimasto a soli 11 secondi di distanza

Nella gara Allievi, valida come seconda prova del CDS, grandissimo miglioramento anche per Riccardo Rabai, capace di fermare il cronometro dopo 43:07 (3°). L’atleta classe 2009 si conferma nell’elite della specialità Under 18, nella stagione che vedrà andare in scena i Campionati Europei a Rieti. Completa il trittico di primati personali Alice Pantalei, 20ma nel Campionato Italiano Juniores con 58:38, anche per la giovane grossetana un miglioramento notevole che l’ha portata per la prima volta sotto il muro dell’ora. A proposito di marcia, Grosseto e il Parco Pertini di Via Giotto torneranno protagonisti della specialità domenica 15 marzo quando, a partire dalle ore 9:40, è in programma il Trofeo Toscano e la terza giornata delle Miniolimpiadi. Prima le gare dei piccoli atleti della provincia, poi spazio alle prove per Ragazzi e Cadetti, che faranno da anteprima alle gare assolute (partenza ore 11:30) dove sono attesi tutti i migliori marciatori della regione.

Grossetani protagonisti anche d Ancona con un ricco bottino di medaglie. Ai Campionati Italiani Master Indoor, la massima rassegna nazionale riservata agli Over 35, Chiara Aceto si laurea campionessa nazionale F40 nel salto in lungo. Dopo il doppio argento della scorsa edizione, Aceto è medaglia d’oro con la misura di 4.75m. Meno di 24 ore più tardi arriva anche la medaglia d’argento nel salto triplo (9.74m).

Medaglie anche per Federico Fedi nei 60hs M45 (9.20) e Sergio Mori nel Pentathlon M50 (2471p), entrambi bronzo. Fedi porta poi a termine i 200m, 8° con 24.57, e i 400m, 7° in 55.59. Al Palacasali in gara anche Luigi Spaggiari, 18mo nei 60m M65 (10.88) e 14mo nei 200m (39.54).