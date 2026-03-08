ORBETELLO – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada statale Aurelia, all’altezza del chilometro 152, nel territorio comunale di Orbetello.

Il 118 Asl Toscana sud est è stato attivato alle 19.45 per un incidente che ha coinvolto due auto.

Sono intervenute un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Albinia e le ambulanze con personale Blsd della Croce rossa italiana di Argentario e di Grosseto. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine, per i rilievi e la gestione della viabilità.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso di Grosseto. Si tratta di un uomo e una donna di 20 anni, ricoverati in codice 2, e di un’ulteriore donna di 20 anni e di un uomo di 44 anni, entrambi in codice 3.