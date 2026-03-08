FOLLONICA. Più che la notte 100 giorni quella appena trascorsa sarà ricordata come la notte dei finestrini infranti. Amaro è stato il risveglio questa mattina per i proprietari delle auto che sono state prese di mira nella zona della pineta di Ponente.

Il raid notturno ha interessato una decina di auto che sono state danneggiate: in particolare quelle che erano parcheggiate lungo via La Marmora all’altezza della Pista dei pini. Alle auto sono stati distrutti i parabrezza o i lunotti.

In quella zona già in passato si erano registrati casi simili: addirittura gli autori di allora erano stati intercettati dalle telecamere di zona.

«Una situazione inaccettabile» dicono i proprietari della auto, «non si può stare tranquilli nemmeno a parcheggiare la propria auto sotto casa».

Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine.

Difficile capire se la coincidenza dei festeggiamenti della notte dei cento giorni all’esame sia in qualche modo correlata ai fatti registrati, anche se qualcuno dei residenti ha tirato in ballo proprio questa ricorrenza che per Follonica negli ultimi anni è diventata importante, con tanti studenti che scelgono la città del Golfo per celebrare questo momento importante nel percorso di crescita dei ragazzi.