GROSSETO – Non sappiamo in che occasione sia stata scattata questa foto. Forse in concomitanza con una gara sportiva ciclistica visto che tutti i bambini indossano maglie con su scritto il nome del ciclista Felice Gimondi, o magari di un giro d’Italia passato dalla Maremma.
Non conosciamo neppure i nomi delle persone ritratte, vi proponiamo l’immagine per la nostra rubrica Maremma com’era. Chissà, magari qualcuno si riconosce.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com'era. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com'era.
