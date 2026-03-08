GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 8 marzo 2026

Ariete – Hai bisogno di chiarire un pensiero che ti gira in testa da giorni. La domenica ti aiuta a guardare le cose con meno impeto e più consapevolezza.

Toro – Giornata serena, perfetta per coltivare relazioni autentiche. Il tuo modo concreto di amare è apprezzato.

Gemelli – Sei curioso e socievole, ma oggi senti il bisogno di una conversazione più profonda del solito.

Cancro – Sensibilità alta, ma non fragile. Sai cosa vuoi e lo comunichi con delicatezza.

Leone – Sei generoso e protettivo con chi ami. Oggi però evita di voler controllare tutto.

Vergine – La tua lucidità è utile per sciogliere una tensione familiare. Non sottovalutare il tuo ruolo.

Bilancia – Cerchi armonia e la trovi nel dialogo sincero. Un chiarimento porta leggerezza.

Scorpione, segno del giorno – Intensità e profondità sono le tue parole chiave. Oggi riesci a trasformare un’emozione in forza. È il momento giusto per lasciar andare qualcosa che non ti appartiene più.

Consiglio escursione: esplora i sentieri attorno alla Necropoli di Sovana, dove la pietra racconta storie antiche e silenziose, proprio come la tua anima oggi.

Sagittario – Hai voglia di evasione, ma oggi è meglio restare presente.

Capricorno – Sei più morbido del solito. Concediti un momento di pausa vera.

Acquario – Intuizioni brillanti, ma da condividere con chi sa capirti.

Pesci – Sensibile ma stabile, riesci a mantenere equilibrio emotivo.