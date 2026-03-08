CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Doppio brindisi giovanile in casa Hc Castiglione, con un’entusiasmante doppietta di successi. Vittoria larga per gli Under 17 Lo Scoiattolo (nella foto), nella sedicesima giornata del campionato: al pala Barsacchi i biancocelesti superano il Cgc Viareggio con un netto 8-1. Già nel primo tempo biancocelesti in controllo con la coppia Agresti-Diego Bracali autori di una doppietta a testa per il 4-1, rete bianconera di Zurolo, che chiude la prima frazione. Nella ripresa ancora due gol per Agresti, rete di Diego Bracali e 8-1 definitivo di Sforzi. Lo Scoiattolo praticamente qualificato alle finali di categoria.
CGC VIAREGGIO: Gabriele Consiglio, (Paolo Chimenti); Samuele Vanni, Nicolas Vellutini, Matteo Triola, Daniel Pelliccia, Michele Zurolo, Edoardo Caravano, Giulio Medi. All. Matteo Giorgi.
LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Mattia Sforzi, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Filippo Bagnoli, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.
ARBITRO: Mattia Menegatti di Thiene.
RETI: pt (1-4) 1’43 Agresti (C), 9’34 D.Bracali (C), 12’13 Agresti (C) (C), 14’22 D.Bracali (C), 16’42 Zurolo (V); st 1’54 e 2’33 Agresti (C), 5’40 D.Bracali (C), 14’53 Sforzi (C).
Under 17 zona 4 – 16a giornata 8 marzo
Sarzana-Pumas Viareggio B 12/3
Riposa Pumas Viareggio A
La classifica
Castiglione (13) 31 punti; Pumas Viareggio A (11) 30; Sarzana (12) 19; Pumas Viareggio B (11) 6; Cgc Viareggio (13) 3
Under 17 zona 4 – 17a giornata 15 marzo
Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio A
Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio
Riposa Sarzana
Ennesima vittoria per gli Under 15 targati La Scala, sempre più mattatori nel loro girone. In una gara non bella i castiglionesi espugnano Prato contro lo Startit chudendo sul 6-0. Primo tempo decisamente più combattuto con il solo gol di Sforzi a fare la differenza. Nella ripresa si scatena Bagnoli, alla fine tripletta per lui, con gli altri gol firmati dalla doppietta di Giabbani. Castiglione che mantiene 6 punti di vantaggio sul Sarzana A.
STARIT PRATO: Duccio Picci, (Tommaso Geraci); Alessio Paccosi, Helena Bendoni, Marco Zanaga, Matteo Castagnozzi, Dario Mazzoni, Alessandro Bendoni, Elia Santiccioli. All. Oscar Barbani.
LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele de Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnaoli. All. Michele Achilli.
ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.
RETI: pt (0-1) 10’14 Sforzi (C); st 0’142 Bagnoli (C), 7’17 Giabbani (C), 9’02 Bagnoli (C), 14’56 Giabbani (C), 17’38 Bagnoli (C).
Under 15 zona 4 – 17a giornata 7 marzo
Cp Grosseto A-Bluoptik Follonica 5-3
Spv Viareggio-Cgc Viareggio 2-12
Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto B 10-1
Sarzana A-Forte dei Marmi 21-0
Siena-Sarzana B 0-6
La classifica
Castiglione (17) 51 punti; Sarzana A (17) 45; Cgc Viareggio (17) 43; Cp Grosseto A (17) 40; Follonica (16), R.a Camaiore (16) 28; Sarzana B (17) 24; Prato (17) 12; Spv Viareggio (16) 7; Siena (17), Cp Grosseto B (16) 6; Forte Marmi (17) 5
Under 15 zona 4 – 18a giornata 14 marzo
La Scala Castiglione-Siena
Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore
Forte dei Marmi-Startit Prato
Bluoptik Follonica-Sarzana B
Cgc Viareggio-Cp Grosseto A
Cp Grosseto B-Sarzana A