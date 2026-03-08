GROSSETO – Il Circolo Pattinatori esulta per il successo dei suoi Under 11, che hanno ipotecato la finale zonale superando 10-3 il Versilia Forte dei Marmi nella semifinale d’andata disputata sulla pista Mario Parri di via Mercurio. I terribili ragazzini di Stefano Paghi, che hanno chiuso al primo posto la regular season del girone tosco-laziale, hanno tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, portandosi subito sul 2-0 con le reti di Mantovani e Galoppi al 2′ a e al 4′. Gli ospiti hanno trovato la prima segnatura dopo altre due reti di Davide Galoppi,

Chiusi i primi quindici minuti sul 4-1, i giovanissimi biancorossi hanno allungato con alcune belle giocate anche di Pietro Spinosa, mentre a evitare l’avvicinamento degli avversari ha pensato Giorgio Konarski con alcune belle parate. Il Cp è volato fino al 10-1, prima della doppietta negli ultimi due minuti di Mattia Lari.

Domenica prossima alle 10 gara2 a Forte dei Marmi, che potrebbe garantire la finale e l’accesso alle Finals di Lodi. Nell’altra semifinale Sarzana passa a Camaiore 9-8, dopo i supplementari.

Cp Grosseto-Forte dei Marmi 10-2

CP GROSSETO; Konarski; Galoppi (4), Mantovani (3), Samuele Antonelli, Matassi, Spinosa (3), Edoardo Antonelli. All. Stefano Paghi, vice Emilio Minchella.

FORTE DEI MARMI: Santarcangelo; Lari (3), Binelli, Giannoni Polacci, Scuto, Aldovardi. All. Alessandro Barsi.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.