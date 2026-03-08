SCARLINO – Ha rischiato di fare un volo di 40 metri sulla scogliera. Paura nel primo pomeriggio lungo i sentieri costieri tra Cala Violina e Cala Martina, nel Comune di Scarlino, dove un cane di circa un anno è scivolato lungo una scarpata ripida finendo in una zona particolarmente esposta sopra la scogliera.

Secondo quanto riferito, l’animale ha perso l’equilibrio ed è scivolato per alcuni metri su un tratto molto inclinato del pendio, che dopo i primi metri precipita per circa quaranta metri a strapiombo sulla scogliera.

La situazione ha reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica. I soccorritori hanno proceduto con un’operazione di recupero, utilizzando tecniche Saf (speleo-alpino-fluviali).

La squadra ha calato un operatore lungo la scarpata per raggiungere il cane e riportarlo in sicurezza sul sentiero. Il cane è stato quindi riconsegnato ai proprietari, una coppia del livornese presente sul posto. L’animale non ha riportato ferite ed è risultato in buone condizioni dopo il recupero.