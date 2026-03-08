ORBETELLO. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 1 Aurelia, nel territorio comunale di Orbetello. L’allarme è scattato intorno alle ore 15 quando una ragazza, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo nella corsia opposta al senso di marcia, per poi uscire di strada e ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

La giovane è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello per le cure del caso.

A seguito dell’incidente la circolazione ha subito rallentamenti, con una corsia deviata per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Il veicolo incidentato è stato successivamente rimosso dal soccorso stradale Battisti.