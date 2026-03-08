FOLLONICA – Svolta nelle indagini sugli atti vandalici avvenuti nella notte in via La Marmora, a Follonica. I Carabinieri hanno individuato e fermato una persona ritenuta responsabile dei danneggiamenti ad alcune auto parcheggiate nella zona. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora.

A darne notizia è stato il sindaco Matteo Buoncristiani, che ha aggiornato la cittadinanza sugli sviluppi delle indagini e ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine per la rapidità dell’intervento.

Il ringraziamento del sindaco ai Carabinieri

Il primo cittadino ha sottolineato come l’attività investigativa dei Carabinieri della stazione di Follonica abbia permesso di arrivare in tempi rapidi all’individuazione del presunto responsabile.

“Desidero rivolgere un profondo ringraziamento ai Carabinieri di Follonica. Grazie alla loro prontezza e a un’efficace attività d’indagine, una persona è già stata individuata e fermata”, ha dichiarato Buoncristiani.

Escluso il coinvolgimento degli studenti

Gli episodi si erano verificati nelle stesse ore in cui in città erano in corso i tradizionali festeggiamenti dei “100 giorni alla maturità”, circostanza che inizialmente aveva fatto ipotizzare un possibile collegamento.

Le verifiche svolte dagli investigatori hanno però chiarito che non esiste alcun legame tra i vandalismi e le celebrazioni degli studenti. I ragazzi che partecipavano ai festeggiamenti risultano infatti completamente estranei ai fatti.

Il profilo della persona fermata

Secondo quanto comunicato dal sindaco, la persona fermata sarebbe un extracomunitario senza fissa dimora, ritenuto estraneo al contesto scolastico e alle iniziative legate ai festeggiamenti dei maturandi.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica degli episodi e accertare le responsabilità legate ai danni provocati alle vetture parcheggiate lungo la strada.

Solidarietà ai residenti

Il sindaco ha infine espresso la propria vicinanza ai cittadini che hanno subito i danneggiamenti, ribadendo l’attenzione dell’amministrazione comunale al tema della sicurezza urbana.

“Sono estremamente dispiaciuto per i danni subiti dai residenti, a cui va tutta la mia solidarietà. La sicurezza e il decoro di Follonica restano la nostra priorità”, ha concluso Buoncristiani.