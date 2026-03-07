Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria a due cifre per gli Under 23 dell’Hc Castiglione, che strapazzano 10-5 il Cgc Viareggio in terra ostile. Secondo brindisi in due giorni, ma soprattutto stacca il pass per le qualificazioni alle finali. Mattatore assoluto l’argentino Facundo Esquibel, autore di ben 7 gol che hanno fatto la differenza. Gara combattuta almeno nel primo tempo con i biancocelesti maremmani comunque a segno con Esquibel e Santoni, la risposta di Larini e ancoa Esquibel che manda al riposo sul 3-1 le squadre. Nella ripresa è di fatto un monologo maremmano: Esquibel va a segno ad ogni occasione, 4 reti nel giro 2 minuti e mezzo e gara chiusa fino al definitivo 10-5.

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-10

CGC VIAREGGIO: Tommaso Casentini, (Sebastian Rosi); Lorenzo Larini, Gabriele Facchini, Morgan Cozzani, Daniel Pelliccia, Iacopo Pellegrini, Diego Gonzo, Thomas Puccinelli. All. Josè Oscar Vianna.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Sheriff); Diego Bracali, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Filippo Agresti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: pt (1-3) 2’47 Esquibel (C), 3’08 Santoni (C), 6’45 Larini (V), 7’55 Esquibel (C); st 4’08 Cozzani (V), 5’29 Agresti (C), 6’09 Larini (V), 11’10, 11’41, 13’27, 13’47 Esquibel (C), 16’50 Faelli (C), 20’25 Esquibel (C), 22’52 Gonzo (V), 24’53 Facchini (V).

Under 23 zona 4 – 11a giornata 6 marzo

Pumas Viareggio B-Sarzana 3-6

Spv Viareggio-Versilia H.Forte 3-3

Pumas Viareggio A-Follonica 9/3

La classifica

Sarzana (10), Castiglione (10) 24 punti; Versilia H. Forte (9) 22: Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (8), Follonica (8) 9; Spv Viareggio (8) 4; Cgc Viareggio (11) 0