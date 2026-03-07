GROSSETO – Il campionato di divisione regionale 1 è arrivato alla nona giornata di ritorno, con la Gea Basketball Grosseto di scena domenica alle 18 sul campo del Centro Minibasket Carrara, una delle formazioni che lottano per evitare di terminare nella zona playout. Per i ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio Giuliani), reduci da undici vittorie consecutive (ultimo ko il 6 dicembre a Lucca), a sette partite dalla conclusione delle regular season, è un’altra tappa di avvicinamento alla matematica vittoria del campionato: la sconfitta della Libertas Lucca (che domenica è di scena sul campo di Pescia) ha creato un terzetto alle spalle di Furi e compagni con un ritardo di dieci punti della capolista che, a questo punto, potrebbe anche festeggiare per la conquista del primo posto già prima del duello con la Libertas Lucca in via Austria del prossimo 22 marzo. La Gea, dopo questo turno contro Cmb Carrara, si misurerà con Pisa e Donoratico. E in caso di tre vittorie, la sfida con Lucca sarebbe solo un allenamento per i playoff, che metteranno di fronte i grossetani contro l’ottava del girone senese-aretino-fiorentino, posto per il quale lottano in questo momento Asciano, My Synergy San Giovanni e Sestese. In testa alla classifica dell’altro girone c’è Monteroni, con lo stesso record del Grosseto (21-2), con sei lunghezze di vantaggio su Montespertoli e otto su Poggibonsi.

Coach Andreozzi ritrova domenica Alessandro Banchi, che ha scontato una squalifica di due giornate e sarà pronto a dare il suo apporto in termini di esperienza, fantasia e punti: ne ha messo insieme 312 in 20 gare disputate. Meglio ha fatto solo Davide Liberati con 398.

“Alessandro Banchi è carico – ha sottolineato Andreozzi – l’ho visto voglioso di giocare, siamo contenti che torni a dare il suo supporto alla squadra, non vedevamo l’ora. Per la trasferta di Carrara dovremo fare a meno di Davide Liberati, a riposo per un riposo per un fastidio al piede che si trascina da alcune settimane. Non avremo nemmeno Dario Romboli. Andremo quindi in otto con un solo under, Filippo Grascelli”.

Nella gara di andata il Centro minibasket si è arreso ai biancorossi per 79-65 dopo aver disputato un buon incontro: «Hanno un paio di elementi interessanti, stanno facendo un campionato dignitoso, credo che riusciranno a rimanere fuori dalla zona calda. Ultimamente siamo un po’ stanchi, ma obbiamo rimanere concentrati per evitare scivoloni contro formazioni che lottano per rimanere in categoria.

La classifica: Gea Grosseto 42; Cestistica Pescia, Libertas Lucca e Studio Arcadia Valdicornia 30; Lucca Sky Walkers e Calcinaia 26; Mancini Monsummano, Donoratico 22; Juve Pontedera, Invictus Livorno e Nicola Chimenti Livorno 20; Centro Minibasket Carrara 18; Castelfranco Frogs 16; Vela Viareggio, Cus Pisa 14; Carrara Legends 12.