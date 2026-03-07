GROSSETO – Settimo impegno stagionale per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che domenica alle 18, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, si confronta con Il CGC Viareggio, formazione che i ragazzi di Zanobi e Minchella hanno già sconfitto nel girone di andata per 9-5.

«L’obiettivo è confermare quel successo, per rimanere in seconda posizione, un piazzamento che vale l’accesso ai playoff – sottolinea Riccardo Bruzzi, capitano e allenatore in campo – I ragazzi stanno bene, abbiamo fatto anche una cena per tenere insieme il gruppo e devo dire che l’ambiente è ideale per continuare a far bene».

Il Circolo Pattinatori recupera Marco Bianchi, mentre Emanuele Perfetti darà il suo contributo a mezzo servizi, per un infortunio che gli è occorso nei giorni scorsi.

I convocati: Squarcia, Masetti; Bruzzi, Emanuele Perfetti, Giusti, Cardi, Civitarese, Muntean, Montomoli, Bianchi.