BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta di misura per le ragazze del Follonica Gavorrano in casa del Worange Pistoia, una gara pirotecnica termina sul 5-4 per la squadra arancione. Le biancorossoblù sono scese in campo con una formazione rimaneggiata a causa dell’assenza del portiere titolare, costringendo una giocatrice di movimento a ricoprire quel ruolo. Nonostante questa difficoltà, hanno dimostrato grande determinazione, offrendo una prestazione di tutto rispetto.

Le padrone di casa hanno inizialmente preso il comando con un tiro da fuori, ma le ragazze non si sono lasciate abbattere. Rinaldi ha ristabilito l’equilibrio pareggiando pochi minuti dopo. Tuttavia, le avversarie hanno nuovamente preso il vantaggio grazie a una bella azione di Gavagni, che ha servito una compagna in posizione ideale per segnare.

Falcini ha poi trovato il gol del pareggio con un fantastico tiro dalla distanza, mostrando il cuore della squadra. Nella seconda frazione di gioco le ragazze sono rientrate in campo con grinta, ma le padrone di casa hanno segnato tre reti consecutive allungando il divario.

Nonostante il punteggio, le ragazze non hanno mai smesso di lottare. Capitan D’Antoni ha accorciato le distanze con un gran tiro da fuori, seguito dal primo gol in campionato di Schuier, che ha rivitalizzato le speranze. Negli ultimi minuti il tutto per tutto con il portiere di movimento, con un tiro da fuori che ha sfiorato il palo. Le ragazze hanno dimostrato un grande spirito e hanno fornito una prestazione superlativa, considerando le circostanze.

“Nonostante le numerose assenze siamo scese in campo determinate a portare a casa almeno un punto, ma purtroppo non è andata così – commenta Giulia D’Antoni –. Ci siamo trovate davanti a una squadra alla nostra pari. Magari, con il gruppo al completo, avremmo potuto raccontare una partita diversa. Vorrei però prendere un momento per ringraziare Rossi per l’impegno e il sacrificio che ha dimostrato, giocando in un ruolo non suo come quello del portiere. Non è facile sostituire un portiere e il suo contributo è stato fondamentale. Ancora una volta usciamo sconfitte, anche se è difficile accettarlo. Adesso dobbiamo recuperare e trovare la forza per ripartire. È vero che ripetiamo sempre le stesse cose, ma siamo pronte a lavorare sodo e a riportare a casa i risultati sin dalla prossima partita in casa, sperando di avere anche la squadra al completo”.

WORANGE PISTOIA: Rinaldi, Barsotti, Sbrocchi, Palazzo, Gavagni, Buracchi, Vallo, Bartoli, Romaniello, Raso, Giaconi. All. Bartoli.

FOLLONICA GAVORRANO: Rossi, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Schuier, Rinaldi, Falcini. All. D’Antoni.

MARCATORI: Sbrocchi (3), Gavagni, Giaconi, D’Antoni, Rinaldi, Schuler, Falcini.