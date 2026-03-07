GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 7 marzo 2026
Ariete – Hai bisogno di equilibrio.
Toro – Serenità domestica.
Gemelli – Socialità piacevole.
Cancro – Intimità cercata.
Leone – Generosità spontanea.
Vergine – Precisione anche nel relax.
Bilancia, segno del giorno – Elegante, armoniosa, centrata. Oggi porti pace dove serve.
Consiglio escursione: passeggia nel borgo di Montemerano, equilibrio perfetto tra pietra, luce e silenzio.
Scorpione – Profondo ma sereno.
Sagittario – Spirito libero ma misurato.
Capricorno – Presenza solida.
Acquario – Visione nuova.
Pesci – Dolce e consapevole.