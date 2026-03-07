SIENA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, sulla strada statale SS 223 di Paganico, nel territorio comunale di Siena, che ha coinvolto due macchine. A causa dello scontro la corsia in direzione sud è stata temporaneamente chiusa al traffico.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 46,800 poco dopo le Terme di Petriolo. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone: una donna di 50 anni e due uomini di 48 e 55 anni sono stati trasferiti in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Scotta. Un’altra persona è stata trasportata sempre all’ospedale di Siena, ma con ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con le ambulanze della Misericordia di Monticiano, della Misericordia di Roccastrada e di Anpas Sassofortino, insieme alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco e al personale di Anas. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre gli agenti hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il personale Anas è impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità, con l’obiettivo di ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

La chiusura della corsia ha causato rallentamenti lungo l’arteria, una delle principali vie di collegamento tra Siena e la costa maremmana.