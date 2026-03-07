CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia traccia un bilancio dell’attività urbanistica svolta nell’ultimo decennio, evidenziando «l’intenso lavoro tecnico-amministrativo portando avanti dall’Ufficio di Piano, quasi totalmente con dipendenti interni, che ha avuto una forte accelerazione negli ultimi tre anni».

Sono 40 gli atti di pianificazione approvati complessivamente dal 2016 al 2025, 27 dal 2022 a fine 2025, e nei primi mesi del 2026 risultano in redazione tre nuovi strumenti strategici: il Piano del Porto di Castiglione della Pescaia, il Piano Acustico e il Piano della Mobilità che si vanno ad aggiungere al nuovo Piano Strutturale adottato nel mese di gennaio e al Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato la scorsa primavera.

«Il periodo post Covid, dal 2022 ad oggi – sottolinea la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – ha fatto registrare una ripartenza dell’attività edilizia e urbanistica, che ha portato all’approvazione di numerosi Piani attuativi, prevalentemente di iniziativa privata, varianti al Regolamento urbanistico e permessi di costruire convenzionati, con la possibilità di attuare interventi di riqualificazione e ampliamento di strutture turistico-ricettive esistenti, sia sul capoluogo che nelle frazioni, con particolare riferimento a Punta Ala dove sono in corso, conclusi o programmati interventi per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, tra i quali figurano infrastrutture strategiche come acquedotto e fognature, strade e ciclopista, riqualificazione di aree sportive, interventi forestali e di prevenzione incendi, oltre alle numerose regolarizzazioni patrimoniali di vecchie opere di urbanizzazione mai definite».

«Le clausole di salvaguardia entrate in vigore dopo le proroghe legate al periodo Covid e al contesto internazionale – spiega il vicesindaco e delegato all’Urbanistica, Federico Mazzarello – non hanno determinato blocchi sostanziali dell’attività edilizia. La quasi totalità degli interventi urbanistici privati di maggiore rilievo, infatti, era già stata approvata e convenzionata prima del novembre 2024 proprio per evitare i vincoli previsti dalla normativa. Anche le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione si mantengono in linea con quelle degli anni precedenti, attestandosi intorno al milione e trecentomila euro».

Il lavoro svolto in questi quattro anni dall’Ufficio di Piano interno risponde alle linee politiche tracciate dall’amministrazione: «Da un lato la pianificazione e la programmazione del futuro del territorio, attraverso la revisione degli strumenti urbanistici accompagnata da un’attenta campagna di ascolto della comunità; dall’altro la gestione dell’attività ordinaria, con risposte puntuali alle esigenze quotidiane legate alle pratiche edilizie, come dimostrano i dati di bilancio. Da non dimenticare poi la chiusura di alcuni grandi contenziosi urbanistico-patrimoniale, quali l’area demaniale Paduline, la Cr030 Paduline, la Lottizzazione S.Maria e il Peep S.Maria – sottolineano gli amministratori -, che ha consentito di sbloccare situazioni ferme da anni e ripristinare la commerciabilità di molti immobili».

«I risultati ottenuti – concludono Nappi e Mazzarello – testimoniano innanzitutto le capacità organizzative del nostro ufficio tecnico ed il grande lavoro di squadra svolto da tutti gli uffici comunali coinvolti. Evidenziano, inoltre, quanto siano fondamentali sia la continuità amministrativa, soprattutto in materia urbanistica, che una programmazione coerente con gli strumenti urbanistici vigenti. Il nostro obiettivo è contribuire al rilancio economico ed alla riqualificazione del territorio. Gli strumenti urbanistici a cui stiamo lavorando ci offrono l’opportunità di farlo insieme ai nostri concittadini, costruendo nuove prospettive di sviluppo per tutta la comunità».