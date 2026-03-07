GROSSETO – L’inizio dei gironi di ritorno della seconda fase di serie A e serie B viene condizionato dalla pioggia di lunedì, che comporta diversi cambiamenti al calendario di gare.

Praticamente dimezzato il programma della serie A, con il rinvio di Tpt Pavimenti-Sbronzi di Riace e Udpc Gs-Los Ladrones: Pathetic e Atletico Barbiere colgono l’occasione per allungare in classifica. Non è stata però affatto una gara semplice per la prima della classe, che si è trovata sulla propria strada un Immobiliare Rossi combattiva e in crescita, che ha condotto le danze per gran parte della gara grazie all’apporto del duo Bartolomei-Maccarucci, Il team di Poli è venuto però fuori alla distanza, con le reti di Angelino e Fiore che hanno poi risolto il match con il 7 a 6 conclusivo. I ragazzi di Di Girolamo, invece, trovano ancora una volta un gran contributo di Bruni (cinque gol per lui) che, con l’appoggio di Rossi e Andreini, determina il 10 a 5 sul Bivio Ravi (Sili 3) e spedisce il Barbiere al secondo posto in solitaria.

In serie B il terzetto al comando va a segno, scavando un discreto margine con il resto della compagnia. La capolista Pezzotto non ha grossi problemi nel conquistare tre punti nel testacoda con il Vets: 12 a 2 finale per la squadra di Solimeno e Petroselli, con quest’ultimo che, insieme a Lunghi, si rivela particolarmente prolifico. Non è da meno il team follonichese dell’Abitando, con le cinquine di Tosoni e Pjetri che regalano il 12 a 6 sugli Underdogz (Longo 4), ma anche i Celestini si confermano in forma aggiudicandosi il festival del gol (11-8) contro lo Sciangai: Panfilo non basta ai suoi e i gol di Matteo Neri, Carena, Kasa e Lanzini fanno la differenza. Infine, torna al successo anche il Cassai Gomme, che stoppa la marcia dell’Ac Campetto: nel 5 a 3 finale brilla il poker di Giacomo Bambagioni.

In serie C rinviata a fine mese la super sfida tra Endurance Team e Barbagianni Carrozzeria Tirrena, che molto dirà sulla lotta per il successo finale. Con il Car Center che poi osservava il turno di riposo, è stata l’occasione per il Baraonda di accorciare sul trio di testa: la doppietta di Tiberi e il graffio di Tony Corridori firmano il 3 a 2 di misura sul Gorarella Mobilino 2 (Nicotini 2). Nel gruppo di centroclassifica gran balzo in avanti dell’Fc Aura, con bomber Sbordone determinante nel 5 a 3 sul Poggione di Renato Raia, mentre la doppietta di Vassallo spiana la strada al secondo successo consecutivo degli Avengers, che si impongono 4 a 2 sul Podere Curtatone. Infine, prima affermazione in questa fase per l’Angolo Pratiche di Coen, che si affida ai gol di Mauro e Rotondo per piegare 7 a 3 la resistenza del Ristorante Celeste.

Le condizioni atmosferiche non risparmiano neppure l’attività del calcio a 8, con la gara tra Ordine degli Ingegneri e Young Boys che viene rinviata per pioggia. La gara inaugurale del rinnovato campionato di calcio a 8 è così quella tra Poggione e Alfa Catenaccio, con questi ultimi che si impongono di misura (0-1) celebrando così la prima affermazione in manifestazioni Uisp. L’acuto di Federico Argirò decide la contesa, regalando i primi tre punti alla propria squadra.