Foto di repertorio

FOLLONICA – Si festeggiano ufficialmente martedì 10 marzo i cento giorni che separano gli studenti dagli esami di maturità. Una tradizione viva anche in Maremma, con molti ragazzi che si ritrovano per passare una serata insieme, soprattutto in città e nelle località di mare.

In molti ovviamente sfrutteranno questo weekend per divertirsi, in particolare sabato 7 marzo. Purtroppo sebbene la maggior parte dei ragazzi dimostri di saper festeggiare rispettando le regole, non è raro che in queste occasioni ci siano risse, aggressioni ed episodi simili.

Per questo a Follonica l’Amministrazione comunale ha istituito un piano di controlli che prevede un turno serale straordinario per la polizia municipale e un coordinamento con i carabinieri, presenti sul territorio con pattuglie attive tra sera e notte.

Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Buoncristiani: dopo l’invito ai ragazzi a divertirsi anche l’appello a «festeggiare con responsabilità. Rispettate la vostra città, il prossimo e, soprattutto, voi stessi. La bellezza di questo traguardo non deve essere rovinata da eccessi o da gesti che mancano di rispetto al bene comune».