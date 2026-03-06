GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

Tantissimi eventi di questo fine settimana sono dediccati alle donne, in occasione dell'8 marzo.

VENERDÌ 6 MARZO

AMIATA

Fino all’8-3-2026 – Quattro giornate dedicate al benessere femminile: così Santa Fiora celebra l’8 marzo

CAPALBIO

Fino all’8-3-2026 – Da “Tienimi presente” a “Chopin”: i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’8-3-2026 – Minitrekking, cultura e diritti delle donne: gli eventi a Castiglione della Pescaia

CIVITELLA PAGANICO

6-3-2026 – Arte al femminile in distilleria: Nannoni apre le porte a musica, impresa e talento delle donne

FOLLONICA

6-3-2026 – Piccolo Festival Tirreno: gran finale con la proiezione del film “Tienimi Presente”

GROSSETO

6-3-2026 – Lezioni d’arte alle Clarisse: “Estetica ribelle” con Stefano Adami e Margherita Marri

6-3-2026 – Tra racconti e musica, alla libreria Qb un omaggio a Francesco Guccini

7-3-2026 – Donne tra storia e diritti: al polo universitario la proiezione del film “Suffragette”

Fino al 7-3-2026 – Artemisia Gentileschi: Fabio Cicaloni celebra la forza femminile a teatro

Fino all’8-3-2026 – “Il mago del Cremlino”: al cinema Stella Jud Law veste i panni di Putin

Fino al 15-3-2026 – La Maremma tra identità e immagine: alle Clarisse la mostra “Una campagna radicale”

MAGLIANO IN TOSCANA

6-3-2026 – A Magliano la vera storia dell’”imperatore filosofo” Marco Aurelio con il libro di Franco Forte

MANCIANO

6-3-2026 – Il circolo Arci Manciano celebra l’8 marzo con la scrittrice Silva Gentilini

MASSA MARITTIMA

Fino al 8-3-2026 – Mostra “In rosso”: alla Galleria Spaziografico 13 artisti e un solo colore

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTEROTONDO MARITTIMO

6-3-2026 – Al Teatro del Ciliegio: “Rette parallele sono l’amore e la morte”. Viaggio poetico tra memoria e fisica quantistica

SCARLINO

Fino al 17-3-2026 – Marzo è donna a Scarlino: mostra, incontri e film per celebrare i diritti delle donne

SABATO 7 MARZO

AMIATA

Fino all’8-3-2026 – Quattro giornate dedicate al benessere femminile: così Santa Fiora celebra l’8 marzo

CAPALBIO

Fino all’8-3-2026 – Da “Tienimi presente” a “Chopin”: i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

7-3-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo

Fino all’8-3-2026 – Minitrekking, cultura e diritti delle donne: gli eventi a Castiglione della Pescaia

CIVITELLA PAGANICO

7-3-2026 – “Il velo di Lucrezia”: per la giornata della donna incontro con l’autrice Carla Maria Russo

FOLLONICA

7-3-2026 – “Buon compleanno Eugenio”: alla sala Allegri serata in ricordo del direttore artistico del teatro

7-3-2026 – “I corpi delle donne come campi di battaglia”: si inaugura la mostra fotografica in pinacoteca

GROSSETO

7-3-2026 – Concerto della pianista 14enne Rordorf per Scriabin concert series

Fino al 7-3-2026 – Artemisia Gentileschi: Fabio Cicaloni celebra la forza femminile a teatro

Fino all’8-3-2026 – “Il mago del Cremlino”: al cinema Stella Jud Law veste i panni di Putin

Fino al 15-3-2026 – La Maremma tra identità e immagine: alle Clarisse la mostra “Una campagna radicale”

MASSA MARITTIMA

Fino al 8-3-2026 – Mostra “In rosso”: alla Galleria Spaziografico 13 artisti e un solo colore

Fino al 20-3-2026 – A Massa Marittima l’8 marzo si apre con il recital “La donna nel teatro musicale”

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

Fino al 28-3-2026 – Da Camille Claudel ad Alda Merini, il teatro al femminile arriva all’Albinia

PITIGLIANO

7-3-2026 – “Donna sapiens”: al Teatro Salvini una serata tra risate e riflessione

ROCCASTRADA

7-3-2026 – Donne, arte e diritti: le iniziative per l’8 marzo a Roccastrada

SCARLINO

Fino al 17-3-2026 – Marzo è donna a Scarlino: mostra, incontri e film per celebrare i diritti delle donne

DOMENICA 8 MARZO

AMIATA

8-3-2026 – Omaggio a tutte le donne con un’opera dell’artista Piero Bonacina

Fino all’8-3-2026 – Quattro giornate dedicate al benessere femminile: così Santa Fiora celebra l’8 marzo

CAPALBIO

Fino all’8-3-2026 – Da “Tienimi presente” a “Chopin”: i film del weekend al Nuovo cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’8-3-2026 – Minitrekking, cultura e diritti delle donne: gli eventi a Castiglione della Pescaia

GROSSETO

8-3-2026 – Passeggiata sulla duna al Parco della Maremma per scoprire le piante della nostra terra

8-3-2026 – “Libere voci”: il progetto dell’Isgrec sulle donne nella Resistenza tra storia e teatro

Fino all’8-3-2026 – “Il mago del Cremlino”: al cinema Stella Jud Law veste i panni di Putin

Fino al 15-3-2026 – La Maremma tra identità e immagine: alle Clarisse la mostra “Una campagna radicale”

MASSA MARITTIMA

Fino al 8-3-2026 – Mostra “In rosso”: alla Galleria Spaziografico 13 artisti e un solo colore

Fino al 20-3-2026 – A Massa Marittima l’8 marzo si apre con il recital “La donna nel teatro musicale”

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTE ARGENTARIO

8-3-2026 – “Veleno per topi”: a Porto Ercole in scena la commedia tra equivoci e scambi di persona

8-3-2026 – Romanzo “Il mistero delle viole”: l’8 marzo incontro al centro studi “Fanciulli”

ORBETELLO

Fino al 15-3-2026 – Per la festa della donna proiezione del film ispirato alla vita di Franca Viola

ROCCASTRADA

8-3-2026 – Donne, arte e diritti: le iniziative per l’8 marzo a Roccastrada

SCARLINO

Fino al 17-3-2026 – Marzo è donna a Scarlino: mostra, incontri e film per celebrare i diritti delle donne