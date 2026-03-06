GROSSETO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 1 Aurelia, nel tratto compreso tra le uscite di Grosseto Est e Grosseto Sud. L’allarme è stato lanciato al numero unico per le emergenze 118 alle ore 16:51 per un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Anpas di Roselle e un mezzo India della Misericordia di Grosseto. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità lungo l’importante arteria che attraversa il territorio comunale di Grosseto.

Tre le persone rimaste ferite nell’incidente: una donna di 42 anni, una donna di 60 anni e un uomo di 81 anni. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto con codice 2 per politrauma.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute.