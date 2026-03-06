GROSSETO – Una sversamento di gasolio è stato riscontrato ai lati delle rotatorie in gran parte della città. Una situazione che potrebbe causare la caduta di moto e biciclette.

La Polizia municipale si è subito attivata per individuare il mezzo che, evidentemente, in curva sta perdendo il gasolio (anche grazie al sistema targa manent) nel frattempo però tutte le pattuglie disponibili sono state disposte nei luoghi sensibili per avvertire la gente di moderare la velocità in attesa che il gasolio venga ripulito.

Sono interessate, tra le altre, la rotatoria tra via uranio e via Castiglionese, quella di via Preselle, via Orcagna via della Repubblica e via Einaudi.