GROSSETO – Dall’8 al 14 marzo torna la Settimana mondiale del glaucoma, iniziativa internazionale dedicata alla prevenzione di una malattia oculare che interessa circa il 2% della popolazione e che, se non riconosciuta e curata per tempo, può portare alla perdita della vista.

L’Asl Toscana sud est aderisce anche quest’anno alla campagna offrendo visite oculistiche gratuite mirate alla diagnosi precoce del glaucoma. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, a partire da lunedì 9 marzo, chiamando il call center al numero 0577 767676, sia da telefono fisso che da cellulare.

L’iniziativa è riservata ai residenti nel territorio dell’Asl Toscana sud est e resterà attiva fino all’esaurimento dei posti disponibili. I requisiti per usufruire della visita gratuita sono tre: età superiore ai 40 anni, non essere già in terapia per il glaucoma e non aver effettuato visite oculistiche negli ultimi tre anni.

Nel territorio grossetano gli accertamenti saranno eseguiti nelle sedi di Grosseto, Follonica, Massa Marittima, Castel del Piano e Orbetello.

«Fare prevenzione è fondamentale ed è per questo che anche quest’anno, in continuità con quanto facciamo ormai da molti anni, abbiamo accolto la richiesta di collaborare con l’Unione italiana ciechi e Iapb» dichiara il dottor Andrea Romani, direttore del Dipartimento Chirurgie Specialistiche dell’Asl Toscana sud est. «Fare prevenzione significa conservare la vista e tutelare il benessere delle persone ed è per questo motivo che mettiamo a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare una visita oculistica».

La Settimana del glaucoma è l’evento annuale con cui Iapb Italia onlus, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, richiama l’attenzione sull’importanza della vista e sulla necessità di proteggerla in ogni fase della vita.

Anche per il 2026, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto affianca le iniziative del reparto di Oculistica dell’ospedale Misericordia, diretto dal dottor Angelo Balestrazzi, organizzando ulteriori appuntamenti di screening per il glaucoma. Gli oculisti del Misericordia saranno a disposizione sul camper dell’Iapb regionale venerdì 13 marzo, dalle 15 alle 18.30, a Manciano in piazza Garibaldi, con la collaborazione della Misericordia di Manciano, e sabato 14 marzo, dalle 10 alle 17, a Follonica in piazza a Mare.

«La settimana del glaucoma è un importante appuntamento per sensibilizzare la popolazione su questa patologia che interessa un numero elevato di persone» afferma Balestrazzi. «Il glaucoma è una malattia multifattoriale, determinata anche da processi neurodegenerativi o vascolari, si presenta con un’aumentata pressione oculare che determina un danno progressivo e irreversibile al nervo ottico con perdita della funzione visiva. Purtroppo è asintomatico e quando il soggetto si accorge del calo visivo è troppo tardi».

Da qui l’accento posto sul ruolo della prevenzione del glaucoma. «Da qui l’importanza della prevenzione per evitare danni irreparabili alla vista. È infatti solo con visite periodiche che è possibile scoprire e diagnosticare la malattia, prevenendo nell’80% dei casi la cecità da glaucoma. Iniziative come questa sono importanti perché permettono di fare informazione e intercettare possibili casi da approfondire, soprattutto in caso di familiarità con la malattia e la prevenzione gioca in tale contesto un ruolo fondamentale».

Secondo il direttore dell’Oculistica, gli appuntamenti messi in campo rappresentano anche un’occasione per orientare i cittadini nei percorsi di cura. «I cittadini potranno cogliere l’occasione per fare un controllo e ricevere indicazioni e informazioni sul percorso glaucoma. Un sentito grazie va come sempre all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Grosseto e alla sua presidente Sioli Sereni, da sempre al nostro fianco e disponibili in ogni occasione a collaborare fattivamente nelle iniziative rivolte alla popolazione».