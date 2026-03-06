GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 6 marzo 2026

Ariete – Determinato ma equilibrato.

Toro – Calmo e produttivo.

Gemelli – Comunicativo ma concreto.

Cancro – Protettivo ma meno fragile.

Leone, segno del giorno – Carisma alto e sicurezza naturale. Oggi sei guida, ma senza eccessi.

Consiglio escursione: visita la Rocca Aldobrandesca di Arcidosso, imponente e panoramica, come la tua energia.

Vergine – Precisione premiata.

Bilancia – Eleganza nelle relazioni.

Scorpione – Intensità sotto controllo.

Sagittario – Ottimismo concreto.

Capricorno – Stabilità.

Acquario – Creatività applicata.

Pesci – Empatia presente.