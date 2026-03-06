FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica comunica che per il referendum che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, le sezioni dalla 19 alla 22, di norma situate presso la scuola elementare di via Varsavia, per lavori di ristrutturazione all’edificio saranno temporaneamente situate presso la scuola Ex Ipsia di viale Europa 20.
Gli elettori non devono sostituire la tessera elettorale in loro possesso, ma presentarsi presso la nuova sede di seggio alla scuola Ex Ipsia muniti di documento di identità e tessera elettorale.
Per informazioni rivolgersi al numero 0566/59111.