GROSSETO – Aggiornamento ore 16.09: Ha 56 anni il motociclista che è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto alle 14 sull’Aurelia. Sul posto è intervenuta l’ambulanza India di Roccastrada. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Misericordia in codice 2.

News ore 15.10: Incidente stradale meno di un’ora fa tra Braccagni e Grosseto, sulla quattro corsie.

Un uomo in sella ad una moto ha sbandato perdendo il controllo del mezzo. Non è chiaro cosa sia successo, sembra non ci siano altri mezzi coinvolti, potrebbe esserci stato l’attraversamento di un animale.

L’incidente è avvenuto all’uscita di Braccagni, sulla corsia sud in direzione Grosseto.

Il centauro, che apparterrebbe alle forze dell’ordine ma non era in servizio al momento dell’incidente, è stato soccorso da operatori del 118 e trasferito in ospedale con Pegaso.

Sul posto la Polizia stradale per rilievi e per regolare il traffico.