GROSSETO – Cappotto storico per il rione Senzuno che alla 59ª edizione del Carnevale di Follonica ha conquistato miglior carro, migliore mascherata a terra, Miss Carnevale, Coppa Carnevale e anche il premio del contest del Giunco “Il carro che mi piace di più”. Protagonista della puntata 49 de “Il tempo di un caffè” è Luciano La Ganga, presidente del rione giallo-verde, reduce da un successo che mancava dal 2013.

«Una grandissima soddisfazione – spiega La Ganga – soprattutto per l’impegno dei volontari. Il lavoro inizia già dalla fine del Carnevale precedente, con lo studio dei temi e dei bozzetti. Poi è arrivato il flash sull’Irlanda e da lì abbiamo sviluppato tutto il progetto».

Dal disegno alle musiche, fino ai costumi firmati da Silvia Manganelli, il percorso creativo ha coinvolto un’intera squadra. «Solo la mascherata contava circa 70 persone, ma se consideriamo carristi, sarte, addetti alla sicurezza e alla comunicazione superiamo le cento unità. Senzuno è una grande famiglia».

Il rione torna così a vincere il carro dopo diversi anni, mentre la mascherata centra il terzo successo consecutivo. Un risultato che riporta alla mente il “triplete” del 2013, sempre firmato Senzuno. «Siamo uno dei rioni più grandi del Carnevale, con circa 200 volontari attivi durante l’anno. L’obiettivo è divertirsi e far divertire, poi quando arrivano i risultati è normale che l’entusiasmo cresca».

Il Carnevale di Follonica, giunto alla 59ª edizione, negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa, fino a rientrare tra i carnevali storici d’Italia. Alla finale era presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a testimonianza dell’importanza raggiunta dalla manifestazione.

Ma l’attività del rione non si ferma alla sfilata invernale. Il 12 aprile è in programma il pranzo di ringraziamento per i rionari. A maggio tornerà “Rione in Fiera” in via della Repubblica, nel cuore del quartiere. Il 20 giugno, in collaborazione con il Circolo della Vela, è prevista la tradizionale pericena sulla spiaggia. Poi il Carnevale Estivo, in calendario il 25 luglio, e il 7 agosto la Corrida, appuntamento fisso dell’estate follonichese.

Un rione che guarda avanti, con l’obiettivo di valorizzare il quartiere Senzuno anche grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni dall’amministrazione comunale.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000