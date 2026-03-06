GROSSETO – Piccoli talenti grossetani al primo impegno che ha visto ai nastri di partenza la SBR3. A Sesto Fiorentino è andata in scena la tappa di circuito interregionale di duathlon aperto alle categorie dai mini cuccioli agli Juniores, che ha visto i migliori atleti del centro Italia sfidarsi nella declinazione invernale del Triathlon che prevede una prima frazione di corsa, una seconda ciclistica ed una frazione finale sempre di corsa.

A brillare per la compagine maremmana sono stati Matteo Santilli che ha vinto la propria categoria, aggiudicandosi anche il titolo toscano, Lavinia Alberti, seconda nella propria e campionessa Toscana, Giacomo Casini secondo e Caio Baldo, vincitore della propria categoria tra i più piccoli. Ottime le prestazioni anche per Tommas Tanini, Vittoria Vasellini, SoleFavole Bossini, Cesare Schiano, Nora Cordeddu, Leonardo Moretti, Matteo Peri, Nicola Pulica, Enrico Faragli e Tommaso Calvano. Un in bocca al lupo a Riccardo Seripa, vittima di una caduta che gli è costata la frattura del gomito. I ragazzi SBR3, appoggiati tecnicamente da BassiBike, si allenano a Grosseto; per info sui corsi scrivere a [email protected]